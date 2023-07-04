Азербайджан и Иран: когда наладятся отношения Баку и Тегерана?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отношения Ирана и Азербайджана переживают не лучшие времена. Предстоящий визит главы МИД Ирана Абдоллахияна в Баку для участия в заседании Движения неприсоединения вселяет надежду на нормализацию отношений. Есть ли для этого политические и экономические предпосылки?

5 и 6 июля в Баку состоится заседание глав МИД стран-участниц Движения неприсоединения. Исламская Республика Иран будет представлена делегацией во главе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как пишет агентство Tasnim, в столице Азербайджана уже находится замглавы МИД Ирана Реза Наджафи, отвечающий за вопросы международного права. Сообщается, что Абдоллахиян в ходе визита в Баку проведет переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и другими высокопоставленными лицами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тренд на примирение в регионе

Визит руководства иранской дипломатии в Азербайджан проходит на фоне ухудшения политических отношений между двумя государствами. В Иране их характеризуют как тревожные.

«Сегодня Тегеран и Баку переживают период шторма в своих отношениях».

– Iran Press

Вместе с тем, ближневосточный регион взял курс на налаживание двусторонних отношений. Сегодня стало известно о восстановлении дипотношений между Турцией и Египтом до уровня посольств. Следует тренду во внешней политике и 13-е правительство ИРИ во главе с президентом Эбрахимом Раиси. Месяц назад в Эр-Рияде в Саудовской Аравии вновь открылось посольство Ирана спустя семь лет после остановки дипотношений между странами. Появлялась информация о стремлении Ирана и Бахрейна нормализовать контакты, активизировались также связи Тегерана с Абу-Даби.

Обстановка саммита Движения неприсоединения располагает к конструктиву. По духу эта международная организация говорит «нет» войне, бедствиям, разрушениям и другим проблемам, с которыми сталкивается мир, выступая за мир, безопасность и стабильность. Широкое представительство государств (больше 120) говорит о важности события.

Экономическая выгода для Ирана и Азербайджана

Общие экономические интересы не могут не подталкивать Иран и Азербайджан к сближению, один из них – транспортный коридор «Север – Юг».

Важная артерия в рамках проекта – железнодорожный маршрут «Решт — Астара», проходящий в непосредственной близости от границы Азербайджана. Недавно Россия предоставила Ирану кредит в размере $1,3 млрд на реализацию этого маршрута. Участок обеспечит перевозки с Каспия до Персидского Залива и Индийского океана, а также может быть использован для развития туризма.

Не исключено, что артерия может быть интересна Азербайджану. Соглашение о строительстве дороги «Казвин — Решт — Энзели — Астара» было подписано Азербайджаном, Ираном и Россией еще в 2005 году. Стоимость проекта была оценена в $2 млрд, строительство началось в 2006-м. По состоянию на сегодняшний день построены и эксплуатируются участки Казвин — Решт (205 км).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранские политики и СМИ об отношениях с Азербайджаном

На важность нормализации отношений с Азербайджаном обращают внимание заметные персоны в иранском истеблишменте.

Советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти неоднократно подчеркивал, что ИРИ поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В статье для ИА Tasnim Велаяти высоко оценил ключевую роль, которую сыграл азербайджанский народ в истории Ирана, его важные шаги по защите и развитию страны Ирана. «Сегодня следует сказать, что каждый азербайджанец - иранец, а каждый иранец - азербайджанец. Это верно, даже если у них неиранский паспорт или они проживают за пределами Ирана», - продолжил советник лидера, заявив: «Я тоже азербайджанец». Али Акбар Велаяти сказал также, что «после исламской революции Исламская Республика Иран не нападала ни на одну из 15 соседних стран».

Вот что говорят другие иранские политики, имеющие позитивные взгляды на двусторонние отношения с Азербайджаном:

Али Никзад, руководитель группы дружбы парламентов Ирана и Азербайджана:

«Происшествие в посольстве Азербайджана не имеет отношения к политике или безопасности, имеем дело с проявлением личной неприязни. Это горькое событие, мы соболезнуем дружественному азербайджанскому народу».

А Мохсен Пак Айин, бывший посол ИРИ в Азербайджане, заявил в январе:

«У наших стран больше общего, нежели разногласий»