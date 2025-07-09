Вестник Кавказа

В Иране озвучили новые данные по погибшим в ходе конфликта с Израилем

В Иране озвучили новые данные по погибшим в ходе конфликта с Израилем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран опубликовал новые данные по погибшим и пострадавшим в ходе военного противостояния с Израилем.

В Иране обновили информацию по погибшим и пострадавшим в ходе 12-дневной войны с Израилем. 

Согласно последним данным, опубликованным Фондом помощи мученикам и ветеранам Исламской Республики, жертвами ударов Израиля стали 1062 человека, около 5800 получили ранения. Также погибли 47 детей. 

Ранее в Минобре Ирана сообщили, что удары Израиля повредили 36 школ на территории Исламской Республики. 

Напомним, что 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, целью которой стали объекты ядерной программы Исламской Республики, а также ответственные за ее развитие лица.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
900 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.