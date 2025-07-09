В Иране озвучили новые данные по погибшим в ходе конфликта с Израилем

Тегеран опубликовал новые данные по погибшим и пострадавшим в ходе военного противостояния с Израилем.
В Иране обновили информацию по погибшим и пострадавшим в ходе 12-дневной войны с Израилем.
Согласно последним данным, опубликованным Фондом помощи мученикам и ветеранам Исламской Республики, жертвами ударов Израиля стали 1062 человека, около 5800 получили ранения. Также погибли 47 детей.
Ранее в Минобре Ирана сообщили, что удары Израиля повредили 36 школ на территории Исламской Республики.
Напомним, что 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, целью которой стали объекты ядерной программы Исламской Республики, а также ответственные за ее развитие лица.