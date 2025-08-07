Вестник Кавказа

В Иордании начались переговоры Сирии и США

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иордании стартовали переговоры, посвященные теме нормализации ситуации в Сирии.

Главы МИД Иордании и Сирии Айман Сафади и Асаад аш-Шибани начали переговоры с послом США в Турции Томасом Барраком, информирует "Аль-Арабийя". 

Сообщается, что стороны планируют обсудить ситуацию в Сирии в контексте послевоенного восстановления. Дипломаты Иордании, США и Сирии попытаются наметить основные линии восстановления арабской республики. При этом акцент делается на необходимости поддержания безопасности и суверенитета государства.  

Отметим, что США и западные страны начали активно снимать санкции с Дамаска после смены власти в Сирии в конце 2024 года.

