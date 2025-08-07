В Иордании начались переговоры Сирии и США

В Иордании стартовали переговоры, посвященные теме нормализации ситуации в Сирии.

Главы МИД Иордании и Сирии Айман Сафади и Асаад аш-Шибани начали переговоры с послом США в Турции Томасом Барраком, информирует "Аль-Арабийя".

Сообщается, что стороны планируют обсудить ситуацию в Сирии в контексте послевоенного восстановления. Дипломаты Иордании, США и Сирии попытаются наметить основные линии восстановления арабской республики. При этом акцент делается на необходимости поддержания безопасности и суверенитета государства.

Отметим, что США и западные страны начали активно снимать санкции с Дамаска после смены власти в Сирии в конце 2024 года.