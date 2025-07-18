Борьбу с терроризмом обсудили глава МИД Турции и лидер Сирии

Глава турецкого МИД в ходе поездки в Сирию встретился с президентом страны. Стороны поговорили о двустороннем сотрудничестве и совместной борьбе с терроризмом.

В Дамаске 7 августа прошла встреча президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом сообщают сирийские средства массовой информации.

По данным официального сирийского информагентства SANA, на встрече обсуждались последние события в регионе и мире.

Одной из обсуждаемых тем также стало двустороннее сотрудничество двух стран в различных областях. В частности, стороны поговорили о перспективах развития связей между Дамаском и Анкарой.

Помимо этого, аш-Шараа и Фидан коснулись совместной борьбы с терроризмом и вопросов, связанных с восстановлением Сирии.

Напомним, руководитель турецкого внешнеполитического ведомства прибыл с визитом в Сирию в четверг.