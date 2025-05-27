В Ингушетии стартовало строительство уникального премиального отеля

Сегодня в Джейрахском районе Ингушетии был дан старт строительству премиального отеля "Цей-Лоам", который заработает в горном районе на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря уже в будущем году.

Главы двух российских регионов, Ингушетии и Татарстана, Махмуд-Али Калиматов и Рустам Минниханов, сегодня дали старт строительству нового уникального отеля в горном Джейрахском районе Ингушетии, сообщили в пресс-службе руководителя северокавказского региона.

"В следующем году планируется открытие премиального отеля "Цей-Лоам". Он станет одним из ключевых элементов развития туристической инфраструктуры Ингушетии"

- пресс-служба главы Ингушетии

Уникальность нового проекта в том, что отель строится на высоте более 2 тыс м над уровнем моря, здесь уже обустроены туристические тропы, объекты питания и вся необходимая для его работы инженерная инфраструктура, передает "Интерфакс".

Отель органично впишется в нее и станет стимулом к расширению маршрутной сети в республику, в том числе новые авиа- и железнодорожные сообщения. Этому будет способствовать и создание в районе 20 кемпинговых зон.

В недалекой перспективе "Цей-Лоам" станет настоящей жемчужиной Ингушетии, привлекающей туристов красотами природы и историческим культурным наследием - за последние годы курорт показал впечатляющую динамику: только за новогодние праздники его посетили 4,5 тыс туристов.

Новый отель заработает уже в 2026 году и закрепит роль Ингушетии как одного из ключевых туристических центров Северного Кавказа, добавили в пресс-службе.