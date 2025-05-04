Ингушетия передаст Татарстану опыт по сохранению памятников

Глава Татарстана Минниханов находится с визитом в Ингушетии, где изучит опыт региона по сохранению культурно-исторических памятников. Также планируется нарастить сотрудничество между республиками в туризме.

Глава Татарстана Рустам Минниханов приехал в Ингушетию, где посетит несколько историко-культурных объектов и изучит опыт региона по сохранению памятников, рассказала пресс-служба раиса РТ.

"Раис республики планирует посетить ряд историко-культурных объектов Ингушетии, ознакомиться с опытом региона по сохранению памятников, а также туристическим потенциалом республики"

- пресс-служба главы Татарстана

Перед стартом основных мероприятий Минниханов возложил цветы к мемориалу памяти и славы в Назрани, который посвящен историческим событиям и датам Ингушетии.

Власти двух республик также планируют сотрудничать в сфере туризма: они хотят разработать общие туристические маршруты и обменяться опытом в организации курортного дела.

Напомним, что Ингушетия богата на культурно-исторические памятники: недавно в Джейрахском районе был найден древний протогород. Это открытие может серьезно изменить представления об истории региона.