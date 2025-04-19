Археологи обнаружили в Ингушетии древний протогород

В Джейрахском районе Ингушетии группа археологов обнаружила следы поселения, сообщает республиканская школа мастеров каменщиков-реставраторов "Наследие".
В организации заявили, что данное открытие может серьезно изменить представления об истории региона. Уточняется, что следы выявлены в Галгаевском ущелье, вдоль реки Акк-Хий.
Обнаруженные следы поселения, возможно, являются древним протогородом – колыбелью ингушского народа. Ученые считают, что это может быть единый городской комплекс.
Гендиректор школы Рамзан Султыгов отметил, что археологи нашли целую систему сооружений, а их масштабы поражают воображение и заставляют переосмыслить историю региона.
Ранее в Джейрахском районе республики археологи обнаружили сооружения циклопедической кладки, датированные II тысячилетием до нашей эры.