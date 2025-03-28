Память грузинских летчиков увековечили в Ингушетии

Обелиск в память о пяти грузинских летчиках, павших во время Малгобекской оборонительной операции, установили в Ингушетии. Глава республики подчеркнул, что их имена навсегда вписаны в историю региона.

В Малгобекском районе Ингушетии появился памятник грузинским летчикам, которые погибли здесь во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, обелиск был установлен в селе Вежарий-Юрт. Летчики, имена которых указаны на нем, героически погибли во время Малгобекской оборонительной операции, которая проходила в 1942 году.

Глава региона поведал, что в 2010-х годах стало известно, что в селе есть заброшенное захоронение летчика, на котором была написана грузинская фамилия. Также на нем была красная звезда – все это помнили старожилы. В 2023 году поисковый отряд "Малгобек" узнал новую информацию о захоронении, однако как именно звали похороненного там летчика, выяснить не удалось.

Поэтому, отметил Калиматов, было решено поставить новый обелиск и сделать плиту, на которую нанесены имена всех грузинских летчиков, павших в ходе Малгобекской оборонительной операции.

"Памятник увековечил имена Ростиашвили Шоты Петровича, Георгелашвили Бахтана Захаровича, Абуашвили Николая Владимировича, Тетрадзе Георгия Филипповича и Сандухадзе Рубена Никифоровича"

– Калиматов

Он подчеркнул, что имена их навсегда вписаны в историю республики – грузинские летчики в едином ряду с многонациональным народом СССР побеждали фашизм, и общая история объединяет сейчас нас, как объединяла наших предков.