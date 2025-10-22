В Ингушетии создадут новую туристско-рекреационную зону

Создать туристско-рекреационной особую экономическую зону (ОЭЗ) планируется на территории двух районов Ингушетии, поделился глава республики Махмуд-Али Калиматов.
"Планируется создание туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Джейрахского и Сунженского муниципальных районов, а также продвижение мастер-плана Магасско-Сунженской агломерации"
– Махмуд-Али Калиматов
Первоначально необходимо уточнить границы ОЭЗ, составить проекты планировки и межевания территорий, это основной этап подготовки к реализации в регионе крупных инвестиционных проектов, отметил глава Ингушетии.
Он также подчеркнул важное значение развития туристического и рекреационного потенциала республики, оно позволит создать новые рабочие места, привлечь в Ингушетию инвестиции, обзавестись современной инфраструктурой, передает "Интерфакс".