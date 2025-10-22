Вестник Кавказа

В Ингушетии создадут новую туристско-рекреационную зону

© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
На территории республики Ингушетия будет создана новая туристическая зона. В планах масштабные инвестиции и развитие туристического и рекреационного потенциала региона.

Создать туристско-рекреационной особую экономическую зону (ОЭЗ) планируется на территории двух районов Ингушетии, поделился глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Планируется создание туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Джейрахского и Сунженского муниципальных районов, а также продвижение мастер-плана Магасско-Сунженской агломерации"

– Махмуд-Али Калиматов

Первоначально необходимо уточнить границы ОЭЗ, составить проекты планировки и межевания территорий, это основной этап подготовки к реализации в регионе крупных инвестиционных проектов, отметил глава Ингушетии.

Он также подчеркнул важное значение развития туристического и рекреационного потенциала республики, оно позволит создать новые рабочие места, привлечь в Ингушетию инвестиции, обзавестись современной инфраструктурой, передает "Интерфакс".

