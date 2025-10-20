В Ингушетии появится новое направление в туризме

В пресс-службе главы Ингушетии заявили об открытии научно-популярного направления в туротрасли региона. Это стало возможным благодаря археологическим раскопкам на территории республики.

В горной части Ингушетии активно ведутся раскопки у древних башен. Археологические работы поспособствуют развитию научно-популярного туризма в регионе, заявили в пресс-службе главы республики.

"Одним из перспективных направлений, формирующих новый сегмент туристического потока в Ингушетию, стал научно-популярный туризм"

- пресс-служба

На территории, где ведутся раскопки, работает школа каменщиков-реставраторов. Туристы могут понаблюдать за восстановлением древних реликвий.

Такая возможность является дополнительным фактором для привлечения путешественников, занимающихся исследовательской деятельностью и изучением истории. Об этом заявил представитель пресс-службы в интервью ИА "Интерфакс".

Отметим, что на сегодняшний день Ингушетия предлагает туристам 34 маршрута. В основном гости региона выбирают оздоровительное и культурно-просветительское направления.