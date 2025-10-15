Туристку спасли со Столовой горы в Ингушетии

Женщину, совершавшую восхождение на Столовую гору, получившую травму и заблудившуюся, эвакуировали спасатели в Ингушетии.

Альпинистке помогли в горах Ингушетии местные спасатели, о чрезвычайном происшествии рассказали в региональном МЧС.

Инцидент произошел сегодня днем. Сигнал о нем был получен в 12.10 мск. В частности, в ведомство поступила информация о том, что туристка совершала восхождение на Столовую гору, однако в какой-то момент потеряла верную дорогу и в итоге заблудилась, так что ей потребовалась помощь.

На место событий отправились специалисты из отряда "Армхи". Они быстро нашли женщину. Выяснилось, что альпинистка также подвернула ногу.

Пострадавшая получила первую помощь, затем ее отвезли на машине в село Бейни, передает "Интерфакс".