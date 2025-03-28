В "Хезболле" отказались от требований Израиля о разоружении

"Хезболла" отказывается сложить оружие, несмотря на договоренности между Израилем и Ливаном.
Генсек "Хезболлы" Наим Касем отказался принять требования Израиля о разоружении. По его словам, Тель-Авив и Вашингтон пытаются запугать организацию.
"Израиль и США пытаются запугать нас. Эта угроза не заставит нас сдаться. Пусть они не говорят нам сложить оружие"
– Наим Касем
Согласно позиции Касема, ЦАХАЛ должен покинуть пределы Ливана, а также прекратить удары. Власти Израиля также должны вернуть пленных.
Отметим, что соглашение о разоружении "Хезболлы" является одним из важнейших условий урегулирования между Израилем и Ливаном. В мероприятиях по разоружению группировок организации принимают участие подразделения ливанской армии, которые действуют совместно с ЦАХАЛ.