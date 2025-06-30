Давление США на Израиль поможет урегулированию в Газе – Эрдоган

Решающую роль в вопросе прекращения огня в секторе Газа имеет влияние США на Израиль, заявил Эрдоган. Он считает, что сейчас важно нарастить давление Запада на Израиль.

Большое значение для заключения перемирия между ХАМАС и Израилем и прекращением огня в секторе Газа играет влияние Штатов на Израиль, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

"Благодаря инициативам (лидера США Дональда) Трампа 60-дневный план временного прекращения огня сейчас внесен в повестку. Влияние США на Израиль будет иметь решающее значение в этом контексте"

– Эрдоган

Турецкий лидер добавил, что для того, чтобы добиться прекращения огня в палестинском анклаве "очень важно, чтобы западные страны, особенно США, усилили давление на Израиль".

Также Эрдоган отметил, что урегулирование между Израилем и Ираном "открыло окно возможностей для Газы".

Израиль прежде не раз нарушал режим прекращения огня, напомнил президент Турции, сейчас важно соблюдение Израилем условий прекращения огня.

"Для этого необходимо создать прочную переговорную платформу, а также, что особенно важно, решить вопрос гарантий"

– Эрдоган