В "Грузинской мечте" прокомментировали отказ Иванишвили встретиться с послом США

Почетный председатель "Грузинской мечты" Иванишвили отказался от встречи с послом США Данниган. В правящей партии заявили, что политик сам даст объяснения по поводу своего решения.

Основатель и почетный председатель правящей "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили сам даст объяснения по поводу своего отказа встретиться с послом США Робин Данниган, заявил генсек партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Я уверен, что господин Бидзина сам даст объяснения по этому поводу. Для нас принципиально важно начать новые отношения с США, потому что отношения, существовавшие годами, категорически неприемлемы"

- Каха Каладзе

США должны быть стратегическим партнером Грузии, то есть другом, а не повелителем, добавил он.

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа, в свою очередь, напомнил, что у Грузии есть премьер-министр и глава МИД, поэтому представители США могут общаться с ними, а "не прибегать к кулуарам". По его словам, правящая партия никогда не отказывалась от встречи с американским послом, однако протокол со стороны США должен быть соблюден.

Напомним, что об отказе Иванишвили встретиться с Робин Данниган сообщили в посольстве США. По его данным, посол должна была передать Иванишвили послание от президента США Дональда Трампа, в котором он представил возможные меры со стороны Тбилиси по перезагрузке отношений с Вашингтоном.