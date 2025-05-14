Иванишвили отказался принять письмо Трампа от посла США

Бидзина Иванишвили отказался встретиться с послом США в Грузии Данниган, которой было поручено передать послание от администрации Трампа.

Основатель правящей партии "Грузинская мечта" и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказался от встречи с американским послом Робин Данниган, сообщает диппредставительство США в стране.

В заявлении сообщается, что Данниган должна была передать Иванишвили послание от лидера США Дональда Трампа, в котором были представлены возможные меры со стороны Тбилиси по нормализации отношений с Вашингтоном. О встрече с Иванишвили ранее просил госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы надеемся, что правительство Грузии искренне желает вернуться к 33-летнему партнерству и дружбе с Америкой и американским народом"

– заявление посольства США

В правящей партии Грузии пока не прокомментировали ситуацию с Иванишвили и Данниган.

Ранее власти Грузии заявляли о важности стратегического партнерства с США. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе также направил большое открытое письмо президенту и вице-президенту США Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу.