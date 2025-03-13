В Грузии заявили об отсутствии дефицита яиц

На полках грузинских магазинов стало меньше яиц, однако речи о дефиците нет. Яиц стало примерно на 20% меньше, причина в ряде факторов.

В Грузии стало меньше куриных яиц, но угрозы дефицита нет, рассказал глава Ассоциации развития птицеводства Зураб Учумбегашвили.

Рынок сократился примерно на 15-20%, тому есть несколько причин, пояснил он.

"Все фабрики работают на полную мощность. Просто эта мощность была рассчитана на то, что в страну также осуществляется импорт, но эти ожидания не совпали с реальностью"

– Учумбегашвили

Был сокращен импорт яиц из Турции, а также ввоз в Грузию кур.

Кроме того упало производство яиц внутри страны, из-за жаркой погоды в ноябре и сокращения численности кур-несушек на фоне распространения сезонного птичьего вируса, передает медиаплатформа BMG.