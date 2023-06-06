Опубликовано: 14:36, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Грузии заявили, что у грузинской оппозиции нет шансов на победу парламентских выборах в стране, которые пройдут в 2024 году.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили предрек оппозиции страны поражение на парламентских выборах в 2024 году.

"Я вижу перспективу, что оппозиция еще раз и жестко потерпит поражение на выборах 2024 года"

- Ираклий Гарибашвили

Глава правительства назвал грузинскую оппозицию группой обычных маргиналов без какой-либо повестки дня, которая не может предоставить альтернативу грузинскому народу.

Гарибашвили подчеркнул, что у всех заявлений крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" нет четкого содержания.

Также он считает, что ЕНД сегодня является лицом "деградированной, маргинализированной оппозиции". По его словам, "Нацдвижение" может только оскорблять остальных, поскольку самая партия уничтожена.