Гарибашвили: "Грузинская мечта" мобилизует все силы к выборам

Правящая партия Грузии готовит силы, чтобы победить на предстоящих выборах в парламент. По словам председателя партии, гражданам предстоит сделать выбор между оппозицией и "Грузинской мечтой".

Партия "Грузинская мечта" намерена вложить все силы, чтобы предстоящие парламентские выборы принесли ей победу. Такое заявление сделал председатель партии Ираклий Гарибашвили.

Выборы в парламент пройдут осенью этого года по пропорциональной системе. По данным предварительного опроса, победить могут две-пять партий. Лидирующие позиции занимает партия "Грузинская мечта", на втором месте "Единое национальное движение".

"Нашей главной задачей будет мобилизация наших сил, и 26 октября страна должна победить, должна отпраздновать сильную, историческую победу <...> Мы должны получить конституционное большинство"

– Ираклий Гарибашвили

По словам Гарибашвили, граждане должны будут сделать выбор между правящей верхушкой и "антинациональными вражескими силами".

"К примеру, Мелия или Гварамия и объединение этих ничтожеств, активность "Лело", "нацев". Все хорошо знают, что это ответвления одной партии, этой злой, враждебной силы"

- Ираклий Гарибашвили

С 2012 года в республике правило объединение "Грузинская мечта", которое было основано Бидзиной Иванишвили. Затем с 2016 года к власти пришла партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – приемник ликвидированного объединения.