Опубликовано: 16:32, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Партия Георгия Гахария отказалась сотрудничать с "Единым национальным движением" на парламентских выборах в Грузии. Там обвинили ЕНД в помощи "Грузинской мечте" сохранить власть в стране.

Партия "За Грузию", созданная бывшим главой правительства страны Георгием Гахария, не будет сотрудничать с оппозиционной партией "Единое национальное движение" перед парламентскими выборами, сообщил один из руководителей партии экс-премьера Бека Лилуашвили.

По его словам, "За Грузию" не нуждается в чьей-либо помощи. Тем самым, он отверг предложение ЕНД, которое ранее призвало партии, которые не могут набрать 5-7% голосов, к сотрудничеству и созданию коалиционного кабинета министров.

"Те, кто считает, что они не могут преодолеть 5% самостоятельно в качестве оппозиционной партии, в добрый путь. Никакого системного сотрудничества с "Национальным движением" мы не планируем"

-Бека Лилуашвили

Также он обвинил крупнейшую оппозиционную партию страны в помощи правящей "Грузинской мечте". По его словам, ЕНД помогает "Мечте" сохранять власть в Грузии.

Стоит добавить, что выборы в парламент Грузии пройдут в октябре следующего года. В него попадут те партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер.