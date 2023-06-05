Партия "За Грузию", созданная бывшим главой правительства страны Георгием Гахария, не будет сотрудничать с оппозиционной партией "Единое национальное движение" перед парламентскими выборами, сообщил один из руководителей партии экс-премьера Бека Лилуашвили.
По его словам, "За Грузию" не нуждается в чьей-либо помощи. Тем самым, он отверг предложение ЕНД, которое ранее призвало партии, которые не могут набрать 5-7% голосов, к сотрудничеству и созданию коалиционного кабинета министров.
"Те, кто считает, что они не могут преодолеть 5% самостоятельно в качестве оппозиционной партии, в добрый путь. Никакого системного сотрудничества с "Национальным движением" мы не планируем"
-Бека Лилуашвили
Также он обвинил крупнейшую оппозиционную партию страны в помощи правящей "Грузинской мечте". По его словам, ЕНД помогает "Мечте" сохранять власть в Грузии.
Стоит добавить, что выборы в парламент Грузии пройдут в октябре следующего года. В него попадут те партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер.