Грузия откажется от закона об иноагентах, когда ее примут в ЕС

Закон об иноагентах в Грузии в будущем может быть легко упразднен. Такое решение может принято после того, как страну позовут в Евросоюз, рассказал Гарибашвили.

Сегодня Грузии нужен закон об иноагентах, в будущем, если страну будут готовы пригласить в ЕС, его можно будет упразднить, сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что на данный момент ни Грузия не готова к членству в Евросоюзе, ни ЕС не готов к расширению, но все может измениться.

"Когда Евросоюз будет готов и там скажут, что вы завтра станете членами ЕС, будет возможно очень легко упразднить этот закон, пересмотреть, принять новый… Важна прозрачность"

– Гарибашвили

На прошлой неделе законопроект об иностранном влиянии был принят парламентом Грузии в первом чтении. Это вызвало негативную реакцию как внутри страны - оппозиция регулярно выходит на митинги, так и на Западе. Противники закона считают, что он может стать помехой на европейском пути страны.