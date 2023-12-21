Вестник Кавказа

В Геленджике восстановили движение после аварии с автокраном

В Геленджике восстановили движение после аварии с автокраном
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Геленджике расчистили дорогу после массовой аварии с автокраном. Движение по одной из улиц города было восстановлено спустя несколько часов.

Движение по улице Новороссийской в Геленджике смогли восстановить после того, как здесь произошла крупная авария с участием автокрана. Такую информацию распространили в Госавтоинспекции города-курорта. 

По опубликованной информации накануне вечером автокран протаранил более десятка автомобилей. Причиной аварии стал отказ тормозов. 

В результате происшествия телесные повреждения получил пожилой водитель автокрана. Сейчас он находится на лечение в стационаре. 

Из-за дорожного происшествия было приостановлено автомобильное движение на четыре часа.

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