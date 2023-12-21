В Геленджике восстановили движение после аварии с автокраном

В Геленджике расчистили дорогу после массовой аварии с автокраном. Движение по одной из улиц города было восстановлено спустя несколько часов.

Движение по улице Новороссийской в Геленджике смогли восстановить после того, как здесь произошла крупная авария с участием автокрана. Такую информацию распространили в Госавтоинспекции города-курорта.

По опубликованной информации накануне вечером автокран протаранил более десятка автомобилей. Причиной аварии стал отказ тормозов.

В результате происшествия телесные повреждения получил пожилой водитель автокрана. Сейчас он находится на лечение в стационаре.

Из-за дорожного происшествия было приостановлено автомобильное движение на четыре часа.