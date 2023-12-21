ДТП с автокраном в Геленджике: разбиты 12 машин

Массовая авария с автокраном случилась сегодня вечером в Геленджике. В результате получили повреждения 12 автомобилей. Есть и пострадавший.

Крупное ДТП устроил сегодня вечером пожилой водитель автокрана в Геленджике, рассказали в кубанском УГИБДД.

Местом происшествия стала улица Новороссийская.

"Установлено, что несколько ДТП спровоцировал 63-летний водитель автокрана, который не справился с управлением из-за неисправности тормозов автомобиля"

– дорожная полиция

Сначала автокран врезался в три машины: "ГАЗ", Audi A6 и Hyundai Creta. Остановиться он не смог и через несколько домов столкнулся с ехавшим навстречу Mitsubishi.

После второго ДТП кран зацепил еще восемь машин, семь из них – иномарки.

Пострадал водитель автокрана. Он проходит лечение в больнице.