ДТП с автокраном в Геленджике: разбиты 12 машин

Массовая авария с автокраном случилась сегодня вечером в Геленджике. В результате получили повреждения 12 автомобилей. Есть и пострадавший.
Крупное ДТП устроил сегодня вечером пожилой водитель автокрана в Геленджике, рассказали в кубанском УГИБДД.
Местом происшествия стала улица Новороссийская.
"Установлено, что несколько ДТП спровоцировал 63-летний водитель автокрана, который не справился с управлением из-за неисправности тормозов автомобиля"
– дорожная полиция
Сначала автокран врезался в три машины: "ГАЗ", Audi A6 и Hyundai Creta. Остановиться он не смог и через несколько домов столкнулся с ехавшим навстречу Mitsubishi.
После второго ДТП кран зацепил еще восемь машин, семь из них – иномарки.
Пострадал водитель автокрана. Он проходит лечение в больнице.
Читайте нас в Дзен Новости Google News