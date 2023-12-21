Вестник Кавказа

ДТП в Грузии унесло жизнь туристки из России 

ДТП в Грузии унесло жизнь туристки из России 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская туристка стала жертвой ДТП на западе Грузии. Происшествие случилось неподалеку от села Марани в Абашском районе. 

Сегодня в регионе Самегрело – Земо Сванети в Грузии произошла авария со смертельным исходом. ОБ этом сообщают местные СМИ. 

ДТП случилось на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе неподалеку от села Марани в Абашском районе. 

Согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись микроавтобус и легковая машина. 

Происшествие унесло жизнь российской туристки, у остальных пассажиров зафиксированы небольшие травмы. 

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1935 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы