ДТП в Грузии унесло жизнь туристки из России 

Российская туристка стала жертвой ДТП на западе Грузии. Происшествие случилось неподалеку от села Марани в Абашском районе.

Сегодня в регионе Самегрело – Земо Сванети в Грузии произошла авария со смертельным исходом. ОБ этом сообщают местные СМИ.

ДТП случилось на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе неподалеку от села Марани в Абашском районе.

Согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись микроавтобус и легковая машина.

Происшествие унесло жизнь российской туристки, у остальных пассажиров зафиксированы небольшие травмы.

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.