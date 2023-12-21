ДТП в Грузии унесло жизнь туристки из России 

Российская туристка стала жертвой ДТП на западе Грузии. Происшествие случилось неподалеку от села Марани в Абашском районе.
Сегодня в регионе Самегрело – Земо Сванети в Грузии произошла авария со смертельным исходом. ОБ этом сообщают местные СМИ.
ДТП случилось на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе неподалеку от села Марани в Абашском районе.
Согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись микроавтобус и легковая машина.
Происшествие унесло жизнь российской туристки, у остальных пассажиров зафиксированы небольшие травмы.
В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.
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