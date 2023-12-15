ДТП с микроавтобусом в Тбилиси: пострадало более 10 человек

Микроавтобус с пассажирами столкнулся в Тбилиси с легковой машиной. В результате происшествия пострадали свыше 10 человек.

В среду, 27 декабря, в Тбилиси произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Авария случилась на улице Горгасали.

В результате аварии получили незначительные травмы 11 человек. В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники полиции и медики.

В МВД Грузии отметили, что происшествие будет расследоваться по стать о нарушении правил безопасности.