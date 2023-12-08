В Тбилиси в 10 раз вырастут штрафы за нарушения правил проезда в городе

В Грузии через две недели значительно вырастут штрафы за нарушения грузовиками правил проезда по столице. Нарушителям придется заплатить 1 тыс лари.

С 2024 года в Грузии в разы увеличатся штрафы за нарушения большегрузами, вес которых превышает 3,5 тыс кг, правил проезда в Тбилиси.

Согласно поправкам, утвержденным грузинским пардаментом в Кодекс административных правонарушений, крупногабаритным автомобилям нельзя будет пользоваться столичными дорогами общего пользования 6 часов в сутки – с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.

Нарушителей этой нормы будут штрафовать на 1 тыс лари вместо сегодняшних 100 лари. За повторное нарушение придется заплатить уже 3 тыс лари.

Кроме того, аналогичные штрафы ждут тех, кто нарушает время или место проезда и доставки для дистрибьюторских транспортных средств в столице.

При этом от штрафов будут освобождены грузовики госведомств, передвигающиеся по службе, большегрузы со спецсинганами, маршрутки и микроавтобусы, перевозящие маленьких детей, школьников и студентов.

Штрафы не затронут тех, кому удастся получить разрешение от мэрии.