Пробки стали причиной споров между мэром Тбилиси и оппозицией 

Представитель оппозиции в ходе заседания сакребуло Тбилиси обвинил власти в том, что они не решают вопрос с пробками в городе. По его словам, с каждым годом ситуация становится только хуже.

Ситуация с пробками в Тбилиси стала предметом споров между столичным мэром и председателем оппозиционной фракции "Единое национальное движение".

Это произошло на сегодняшнем заседании сакребуло города, на котором рассматривался бюджет города на 2024 год. Мэр Каха Каладзе также выступил на нем с докладом о проделанной в этом году работе

Спор возник после выступления представителя ЕНД Ираклия Надирадзе. Он спросил у градоначальника, как можно решить проблему с пробками.

"Нашим гражданам не смешно, когда им часами приходится стоять в пробках Кахи Каладзе. Интересно, как вам это удалось. Вы уже второй срок являетесь мэром Тбилиси, на улучшение дорожной инфраструктуры потрачено 2 млрд, а ситуация год от года ухудшается вместо того, чтобы улучшаться"

– Ираклий Надирадзе

Далее последовал короткий комментарий председателя сакребуло Тбилиси Георгий Ткемаладзе, который отметил, что оппозиционеру сначала нужно задать вопрос, а возможность дать оценку у него будет позже.

После этого Надирадзе продолжил свое выступление, обрати внимание на то, что властям не нравится говорить о пробках.

"Вы не можете справиться с проблемой пробок на дорогах. Мы должны так просто оставить это? Поскольку мы не увидели решения ни в вашем отчете, и ни в бюджете на следующий год. Есть предложение, чтобы мы пересели на общественный транспорт. Войдешь в автобус – давка, в метро давка, в маршрутке тоже давка, если вообще поднимешься. Что поможет общественному транспорту?"

– председатель "Нацдвижения"

Затем Ткемаладзе отключил у Надирадзе микрофон, после чего Надирадзе в знак протеста покинул зал заседания.