В мэрии Тбилиси назвали основную причину городских пробок

Главная причина пробок в Тбилиси – слишком большое количество транспортных средств. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе.
"Одной из проблем являются пробки, и основная причина этого – чрезмерное количество транспортных средств. В час пик по Тбилиси передвигается 650 тысяч автомобилей. Можете представить? Вчера в окрестностях Ваке-Сабуртало произошло 54 ДТП"
– градоначальник
По его словам, улучшить ситуацию с пробками поможет политика, проводимая столичными властями. Каладзе пояснил, что это развитие общественного транспорта, обустройство новых автобусных полос.
"Я понимаю, что при проведении этих работ тоже есть дискомфорт и проблемы. Сегодня проспект Церетели перекрыт и движение затруднено, поскольку ведутся инфраструктурные работы. Иначе невозможно. Тогда что нам не делать вообще?"
– мэр Тбилиси