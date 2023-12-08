Вестник Кавказа

В мэрии Тбилиси назвали основную причину городских пробок

В мэрии Тбилиси назвали основную причину городских пробок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэр Тбилиси оценил текущую ситуацию с пробками в городе. Он подчеркнул, что власти столицы проводят политику, направленную на решение данного вопроса.

Главная причина пробок в Тбилиси – слишком большое количество транспортных средств. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе.

"Одной из проблем являются пробки, и основная причина этого – чрезмерное количество транспортных средств. В час пик по Тбилиси передвигается 650 тысяч автомобилей. Можете представить? Вчера в окрестностях Ваке-Сабуртало произошло 54 ДТП"

– градоначальник

По его словам, улучшить ситуацию с пробками поможет политика, проводимая столичными властями. Каладзе пояснил, что это развитие общественного транспорта, обустройство новых автобусных полос.

"Я понимаю, что при проведении этих работ тоже есть дискомфорт и проблемы. Сегодня проспект Церетели перекрыт и движение затруднено, поскольку ведутся инфраструктурные работы. Иначе невозможно. Тогда что нам не делать вообще?"

– мэр Тбилиси

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1865 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы