В Геленджике ликвидировали пожар

Опубликовано: 11:45, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба МЧС России

Мэр Геленджика сообщил о ликвидации лесного возгорания. Пожар был уничтожен в 11:00. Ранее в городе вспыхнул лесной массив, который распространился на другие участки.

Руководитель Геленджика Алексей Богодистов сообщил о ликвидации крупного лесного возгорания в городе.

В своем телеграм-канале он заявил, что огнеборцы полностью уничтожили пожар в 11:00 мск.

Пожар в Геленджике

Ранее в геленджикском микрорайоне Куприянова щель загорелся лесной массив, который распространился и на другие участки. Площадь пожара составила около 120 га.

Работы по ликвидации огня велись двое суток. В тушении были задействованы самолет-амфибия Бе-200, а также свыше 400 человек и 80 единиц техники.