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Пожар в Геленджике: что известно сейчас?

Пожар в Геленджике: что известно сейчас?
© Фото: телеграм-канал Вениамина Кондратьева
В Геленджике вспыхнул лесной массив, площадь пожара достигла 118 га. К месту пожара вылетел самолет-амфибия Бе-200. В ликвидации огня участвуют спасатели и волонтеры.

В Геленджике во вторник вспыхнул пожар. Загорелся лесной массив на площади 1,5 га в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Огонь распространился и на другие участки, дойдя до территории Бобруковой Щели.

Площадь пожара в Геленджике

Как сообщил руководитель Геленджика Алексей Богодистов в своем телеграм-канале, площадь возгорания лесной подстилки в городе увеличилась до 118 га.

телеграм-канал Алексея Богодистова

Как тушат пожар?

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что спасательные работы по ликвидации огня в Геленджике длились всю ночь. Он также отметил, что два вертолета Ми-8 работают над тушением пожара, операцией руководит заместитель губернатора.

пресс-служба МЧС РФ

Ранее к месту прилетел самолет-амфибия Бе-200, который, как заявили в МЧС РФ, приступил к уничтожению возгорания в городе. Помимо этого, на месте действуют свыше 400 человек и 80 единиц техники. Кроме спасателей, пожар тушат и волонтеры.

Лесной пожар захватывает новые территории в Геленджике

Лесной пожар захватывает новые территории в Геленджике

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