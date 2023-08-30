Пожар в Геленджике: что известно сейчас?

Опубликовано: 10:20, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: телеграм-канал Вениамина Кондратьева

В Геленджике вспыхнул лесной массив, площадь пожара достигла 118 га. К месту пожара вылетел самолет-амфибия Бе-200. В ликвидации огня участвуют спасатели и волонтеры.

В Геленджике во вторник вспыхнул пожар. Загорелся лесной массив на площади 1,5 га в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Огонь распространился и на другие участки, дойдя до территории Бобруковой Щели.

Площадь пожара в Геленджике

Как сообщил руководитель Геленджика Алексей Богодистов в своем телеграм-канале, площадь возгорания лесной подстилки в городе увеличилась до 118 га.

телеграм-канал Алексея Богодистова

Как тушат пожар?

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что спасательные работы по ликвидации огня в Геленджике длились всю ночь. Он также отметил, что два вертолета Ми-8 работают над тушением пожара, операцией руководит заместитель губернатора.

пресс-служба МЧС РФ

Ранее к месту прилетел самолет-амфибия Бе-200, который, как заявили в МЧС РФ, приступил к уничтожению возгорания в городе. Помимо этого, на месте действуют свыше 400 человек и 80 единиц техники. Кроме спасателей, пожар тушат и волонтеры.