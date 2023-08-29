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Лесной пожар захватывает новые территории в Геленджике

Лесной пожар захватывает новые территории в Геленджике
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже 5 га захватил пожар в районе Бобруковой Щели. К борьбе с огнем привлечен вертолет. Также наращивается число личного состава.

Природный пожар, полыхающий в Геленджике районе Бобруковой Щели, за последние несколько часов захватил площадь в 5 га. Ранее сообщалось, что огонь распространился на полтора гектара.

"Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают 25-30 м/с. Площадь пожара увеличилась до 5 га. Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности в ночное время суток"

– пресс-служба МЧС России

Спасатели объясняют сложности в тушении пожара сложностью рельефа и сильным ветром.

В ведомстве отметили также, что в настоящее время борьба с огнем ведется в «ручном режиме», так как вертолет, привлеченный к тушению, не может работать ночью.

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