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В Геленджике поймали поджигателя леса

В Геленджике поймали поджигателя леса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Подозреваемый в поджоге травы в Геленджике задержан местными сотрудниками полиции. По факту ведется проверка.

Правоохранители задержали в Геленджике возможного виновника пожара. В настоящее время огонь захватил территорию в 1,5 га.

"Предварительно установлено, 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели Геленджикского района, подготавливая электрокабеля к продаже (...) спровоцировал возгорание земляной подстилки"

– пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Ранее сообщалось о том, что изначально загорелась сухая трава, а затем огонь перекинулся на лесной массив. Возгорание оказалось столь масштабным, что к его тушению был привлечен вертолет.

В Геленджикском лесничестве потушили лес

В Геленджикском лесничестве потушили лес

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