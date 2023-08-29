В Геленджике поймали поджигателя леса

Опубликовано: 18:44, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подозреваемый в поджоге травы в Геленджике задержан местными сотрудниками полиции. По факту ведется проверка.

Правоохранители задержали в Геленджике возможного виновника пожара. В настоящее время огонь захватил территорию в 1,5 га.

"Предварительно установлено, 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели Геленджикского района, подготавливая электрокабеля к продаже (...) спровоцировал возгорание земляной подстилки"

– пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Ранее сообщалось о том, что изначально загорелась сухая трава, а затем огонь перекинулся на лесной массив. Возгорание оказалось столь масштабным, что к его тушению был привлечен вертолет.