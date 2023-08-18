В Геленджикском лесничестве потушили лес

Опубликовано: 19:51, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лесной пожар площадью 2,7 га полыхал в Геленджикском лесничестве. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Главк МЧС РФ по Краснодарскому краю проинформировал о ликвидации природного пожара – горела лесная подстилка – в Геленджикском лесничестве.

"В 18:50 мск - полная ликвидация"

– пресс-служба краевого главка министерства

Напомним, что пожар вспыхнул днем, его площадь составила 2,7 га. К борьбе с огнем привлекались более 70 человек и 22 единицы техники. В числе технических средств – вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

В экстренном ведомстве отметили, что это второе возгорание за пятницу. Первый начался утром и был оперативно потушен.