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В Геленджикском лесничестве потушили лес

В Геленджикском лесничестве потушили лес
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лесной пожар площадью 2,7 га полыхал в Геленджикском лесничестве. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Главк МЧС РФ по Краснодарскому краю проинформировал о ликвидации природного пожара – горела лесная подстилка – в Геленджикском лесничестве.

"В 18:50 мск - полная ликвидация"

– пресс-служба краевого главка министерства

Напомним, что пожар вспыхнул днем, его площадь составила 2,7 га. К борьбе с огнем привлекались более 70 человек и 22 единицы техники. В числе технических средств – вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

В экстренном ведомстве отметили, что это второе возгорание за пятницу. Первый начался утром и был оперативно  потушен.

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