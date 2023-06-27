Курортный сбор 2023: сколько собрали в Геленджике?

Опубликовано: 16:52, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристы сдали вдвое больше денег на курортный сбор в Геленджике. За пять месяцев набралось почти 8 млн рублей. На эти деньги будет проводиться благоустройство города.

Объем курортного сбора с января по май увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом в Геленджике. Такие данные озвучил глава города-курорта Алексей Богодистов.

По его словам, власти ускоряют работу над увеличением количества операторов курортного сбора.

"За пять месяцев 2023 года уже собрано 7,8 млн рублей курортного сбора. В прошлом году эта цифра на аналогичный период составляла 3,5 млн рублей"

– Алексей Богодистов

Градоначальник заверил, что средства курортного сбора идут на благоустройство города. На эти деньги также строят зоны отдыха для всех желающих.

Сколько составляет курортный сбор в Геленджике?

На Кубани курортный сбор взимается в экспериментальном порядке с 2018 года. Его платят туристы, которые останавливаются в гостиницах. Максимально возможная сумма - 100 рублей в день с каждого отдыхающего. В Геленджике же полагается платить по 30 рублей в сутки.