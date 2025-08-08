В Египте пройдут переговоры с ХАМАС по Газе

Сегодня представители ХАМАС обсудят с посредниками в Египте пути достижения перемирия в секторе Газа. Накануне вечером состоялись предварительные консультации.

Делегация движения ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей находится в Каире, где в среду состоятся переговоры о возможностях достижения прекращения огня в секторе Газе.

Накануне ХАМАС и египетские посредники начали предварительные консультации.

"Делегация начала предварительные переговоры к встречам, которые начинаются… в среду. Эти переговоры будут посвящены путям прекращения войны в секторе Газа, обеспечению ввоза гуманитарной помощи"

– сообщение ХАМАС

В заявлении одного из лидеров палестинского движения Тахера ан-Нуну говорится, что также 13 августа будут обсуждаться "внутрипалестинские отношения для достижения национального консенсуса по всем политическим вопросам".

В ХАМАС отметили посреднические усилия Египта и подчеркнули, что "отношения с Египтом прочные и крепкие и совместная работа по различным вопросам не прекращается".