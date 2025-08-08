Вестник Кавказа

В Египте пройдут переговоры с ХАМАС по Газе

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня представители ХАМАС обсудят с посредниками в Египте пути достижения перемирия в секторе Газа. Накануне вечером состоялись предварительные консультации.

Делегация движения ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей находится в Каире, где в среду состоятся переговоры о возможностях достижения прекращения огня в секторе Газе.

Накануне ХАМАС и египетские посредники начали предварительные консультации.

"Делегация начала предварительные переговоры к встречам, которые начинаются… в среду. Эти переговоры будут посвящены путям прекращения войны в секторе Газа, обеспечению ввоза гуманитарной помощи"

– сообщение ХАМАС

В заявлении одного из лидеров палестинского движения Тахера ан-Нуну говорится, что также 13 августа будут обсуждаться "внутрипалестинские отношения для достижения национального консенсуса по всем политическим вопросам".

В ХАМАС отметили посреднические усилия Египта и подчеркнули, что "отношения с Египтом прочные и крепкие и совместная работа по различным вопросам не прекращается".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
940 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.