В Египте пройдут переговоры с ХАМАС по Газе

Делегация движения ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей находится в Каире, где в среду состоятся переговоры о возможностях достижения прекращения огня в секторе Газе.
Накануне ХАМАС и египетские посредники начали предварительные консультации.
"Делегация начала предварительные переговоры к встречам, которые начинаются… в среду. Эти переговоры будут посвящены путям прекращения войны в секторе Газа, обеспечению ввоза гуманитарной помощи"
– сообщение ХАМАС
В заявлении одного из лидеров палестинского движения Тахера ан-Нуну говорится, что также 13 августа будут обсуждаться "внутрипалестинские отношения для достижения национального консенсуса по всем политическим вопросам".
В ХАМАС отметили посреднические усилия Египта и подчеркнули, что "отношения с Египтом прочные и крепкие и совместная работа по различным вопросам не прекращается".