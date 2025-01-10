В Египте надеются на рост потока российских отдыхающих

Туристический поток из России в Египет может стать больше после того, как в регионе станет безопаснее. Также турпотоку поможет расширение авиасообщения между РФ и Египтом, поделился министр.

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи сообщил, что в стране надеются на рост турпотока из России.

"Нам необходимы самолеты и авиакомпании, летающие из различных российских аэропортов на египетские курорты. Надеюсь, что после улучшения политической ситуации и обстановки в сфере безопасности в регионе будет рост числа туристов из России"

– министр

По итогам прошлого года россияне стали вторыми по численности туристами в Египте, их опередили путешественники из Германии. При этом в целом иностранный турпоток в Египет был рекордным и в 2024 году - 15,7 млн человек, передает РИА Новости.