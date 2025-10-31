В ДТП с автобусом в Армении пострадали 18 человек

Сегодня днем в Тавушской области Армении перевернулся автобус с пассажирами. Пострадали 18 человек.
В Тавушской области Армении произошло ДТП с автобусом. По информации МЧС республики, в результате инцидента пострадали 18 человек.
Согласно информации ведомства, инцидент произошел возле монастыря Агарцин. Автобус с пассажирами опрокинулся на бок. Причина происшествия уточняется.
"На место происшествия выехали оперативные группы спасательной службы и подразделения патрульной службы полиции МВД. По предварительным данным, число пострадавших составляет 18 человек"
– МЧС Армении