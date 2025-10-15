Армения построит аллею на Севане

Вскоре гости Армении смогут прогуляться по аллее, которая соединит Гегаркуникскую область станы с Севанским полуостровом в районе знаменитого озера, ее длина составит 1,5 километра.

Севанский полуостров на знаменитом армянском озере станет доступнее для туристов –с "большой землей" его соединит аллея протяженностью 1,5 км, рассказал сегодня на обсуждении проекта бюджета страны на 2026 год губернатор Гегаркуникской области Армении Карен Саркисян.

"Проект станет беспрецедентным для Армении и привлечет на Севан множество туристов"

- Карен Саркисян

Также в стране намерены развивать пешеходный туризм – уже размечены туристические пешеходные тропы, которые обустроят и запустят в ближайшее время, - сообщил чиновник, передает NEWS.am.