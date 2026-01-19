В дагестанском Унцукуле выявили майнинг-ферму на 18 устройств

Село Унцукуль в очередной раз оказалось в центре разбирательства из-за незаконного майнинга. Специалисты выявили подпольную ферму на 18 устройств.
Сотрудники "Дагэнерго" накрыли незаконную майнинг-ферму в селе Унцукуль, которая состояла из 18 устройств для добычи криптовалюты.
Общая мощность фермы составила 63 кВт. По данным "Дагэнерго", система была незаконно подключена к электросети. Специалисты изъяли оборудование. Информации о сумме ущерба не поступало.
Ранее майнеры из Унцукуля отметились беспрецедентной кражей электроэнергии на сумму в 14 млн рублей. В селе была раскрыта целая подпольная фабрика из 58 станций для майнинга.