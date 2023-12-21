В Дагестане парень сбежал в платье с места преступления

По делу об убийстве в Дагестане задержаны женщина и молодой человек. Последний, скрываясь от полиции, надел женское платье.

В Хасавюрте убит местный житель, подозреваются в убийстве его супруга и ее молодой знакомый. Парень, чтобы скрыться с места преступления, переоделся в женщину.

Преступление было совершено в конце года. Тело 37-летнего мужчины обнаружили в его квартире 25 декабря. Правоохранители задержали 32-летнюю супругу покойного.

"В ходе следствия установлено, что убийство женщина совершила совместно с 20-летним знакомым. Мужчина задержан, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу"

– СК РФ по Дагестану

Покидая место преступления мужчина надел платье - на камеру видеонаблюдения попала крупная «женщина», она выходила из подъезда, прикрывая лицо рукой, рассказал председатель координационного совета НКО республики Шамиль Хадулаев.

Задержанным предъявлены обвинения.