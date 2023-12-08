Вестник Кавказа

В Дагестане мужчина выжил после падения в шахту лифта

В Дагестане мужчина выжил после падения в шахту лифта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане мужчина упал в шахту лифта строящегося дома. Он выжил и был госпитализирован.

В Хасавюрте мужчина выжил после падения в шахту лифта. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

"Следователями … устанавливаются обстоятельства получения травм местным жителем при падении 12 декабря 2023 года в лифтовую шахту строящегося дома, расположенного в городе Хасавюрте по улице Ломоносова"

– СУ СКР по Дагестану

Инцидент произошел во вторник, пострадавший находится в реанимационном отделении. Врачи диагностировали у него вывихи и закрытую черепно-мозговую травму.

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