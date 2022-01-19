Новые машины скорой помощи пришли в Дагестан

Новые автомобили скорой поступят в 11 муниципалитетов Дагестана. Машины оборудованы всей необходимой техникой и готовы к выезду в труднодоступные населенные пункты республики.
Дагестанский автопарк машин скорой помощи пополнила новая партия авто из 21 машины. Как сообщили местные власти, автомобили будут поступать в медучреждения местных муниципалитетов.
«Дагестан получил 21 современный автомобиль скорой медицинской помощи. Они закуплены Минпромторгом России в рамках исполнения распоряжения правительства РФ»
– администрация главы Дагестана
Уточняется, что все автомобили произведены на отечественных автозаводах и снабжены всем необходимым для оказания срочной медпомощи оборудованием. Кроме того, они предназначены для поездок по сложным дорогам, что особенно важно для Дагестана с множеством труднодоступных для транспорта населенных пунктов.
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