Вестник Кавказа

Новые машины скорой помощи пришли в Дагестан

Новые машины скорой помощи пришли в Дагестан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые автомобили скорой поступят в 11 муниципалитетов Дагестана. Машины оборудованы всей необходимой техникой и готовы к выезду в труднодоступные населенные пункты республики.

Дагестанский автопарк машин скорой помощи пополнила новая партия авто из 21 машины. Как сообщили местные власти, автомобили будут поступать в медучреждения местных муниципалитетов.

«Дагестан получил 21 современный автомобиль скорой медицинской помощи. Они закуплены Минпромторгом России в рамках исполнения распоряжения правительства РФ»

– администрация главы Дагестана

Уточняется, что все автомобили произведены на отечественных автозаводах и снабжены всем необходимым для оказания срочной медпомощи оборудованием. Кроме того, они предназначены для поездок по сложным дорогам, что особенно важно для Дагестана с множеством труднодоступных для транспорта населенных пунктов.

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