В Дагестане будут развивать строительство модульных отелей

Опубликовано: 15:55, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Дагестана видят большие перспективы в развитии туризма в регионе в строительстве модульных отелей, на их возведение в 2024 году они получат из бюджета около 200 миллионов рублей.

Почти 200 млн рублей из бюджета РФ предоставят Дагестану на строительство модульных отелей – распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает в своем Telegram-канале Минтуризма республики.

"Министерством по туризму и народным художественным промыслам Дагестана была направлена заявка на участие в конкурсе Минэкономразвития РФ. По его итогам Дагестан получит из федерального бюджета более 198,3 млн рублей на строительство модульных отелей в 2024 году", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Средства будут выделены в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", добавили в Минтуризма региона.