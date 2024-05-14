Вестник Кавказа

Иран объявил о проведении массовых шествий в честь погибшего президента

Иран объявил о проведении массовых шествий в честь погибшего президента
© Фото: telegram-канал isna94
Исламская Республика Иран анонсировала проведение массовых уличных шествий в связи с трагической гибелью руководителя страны. Мероприятия пройдут по всей республики.

Граждане Исламской Республики Иран организовали уличные шествия в связи со смертью президента страны Эбрахима Раиси. Информацию об этом сообщает иранское агентство Fars.

Сообщается, что мероприятия должны начаться вечером в понедельник, при этом в столице республики шествия должно было стартовать в 16:00 по местному времени на улице Вали-аср.

Авиакатастрофа с вертолетом, на борту которого был руководитель Ирана Эбрахим Раиси, несколько высокопоставленных лиц страны и члены экипажа произошла в воскресенье вечером в горном районе республики недалеко от границы с Азербайджаном.

В результате происшествия все 9 человек скончались.

В стране был объявлен пятидневный траур.

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