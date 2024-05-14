Вестник Кавказа

Прыжок с горы Ликоран в КБР закончился гибелью парашютиста

Прыжок с горы Ликоран в КБР закончился гибелью парашютиста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне в Кабардино-Балкарии насмерть разбился парашютист-экстремал, решивший спрыгнуть с парашютом с горы в Черекском районе республики, спасатели искали его всю ночь и нашли лишь сегодня.

Накануне в Кабардино-Балкарии (КБР) после прыжка с горы высотой более 3 тыс м насмерть разбился парашютист-экстремал, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о том, что в Черекском районе республики с горы Ликоран спрыгнул парашютист и более четырех часов не выходит на связь, поступило накануне в 19:35 от знакомых пропавшего. К месту происшествия были направлены сотрудники республиканской противопожарной службы"

- МЧС по Кабардино-Балкарии

Парашютиста спасатели искали весь вечер, однако с наступлением темноты вынуждены были приостановить поиски. Тело спортсмена поисковые отряды спасателей обнаружили лишь сегодня – его передали следователям, которые установят обстоятельства несчастного случая.

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