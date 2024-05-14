Эльбрус улучшат за 53 млрд рублей

Курорт "Эльбрус" масштабно модернизирует туристическую инфраструктуру. Информацию об этом озвучил глава КБР Казбек Коков в ходе своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
В рамках программу по улучшению курорта планируется потратить свыше 53 млрд рублей.
Он рассказал, что эти деньги пойдут на расширение горнолыжных маршрутов.
Кроме этого, планируется закупить новые механизмы для подъемников и увеличить число мест на парковках.
Часть средств планируется получить за счет частных инвесторов и членов свободной экономической территории.
"Сегодня на 2024–2026 годы планируется вложить бюджетных средств 14,5 миллиарда рублей, все эти деньги идут на инфраструктурные решения, именно расширение зоны катания до 35 километров, новых подъемных механизмов, мест стоянки и так далее. Но кроме этого туда именно участниками свободной экономической зоны будет вложено порядка 39 миллиардов рублей, это гостиничные комплексы, места досуга"
- Казбек Коков
Ранее сообщалось, что курорт в марте этого года побил рекорд по туристическому потоку. "Эльбрус" посетили свыше 103 тыс гостей.
Отмечается, что сейчас на курорте порядка 20 км канатных дорог.