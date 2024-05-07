В курорт «Эльбрус» вложат 14 млрд рублей

Более 14 млрд рублей будет вложено в развитие курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Также к 2030 году планируется увеличить турпоток в КБР до 2,5 млн человек в год.

Курорт «Эльбрус» находится в Кабардино-Балкарии и является одним из самых популярных горнолыжных курортов в России. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы насладиться красотой гор и активным отдыхом. И чтобы сделать пребывание на курорте еще более комфортным и привлекательным, планируется крупное инвестирование в развитие его инфраструктуры.

В ближайшие три года в инфраструктуру всесезонного курорта «Эльбрус» планируется направить более 14 миллиардов рублей. Эти вложения позволят значительно улучшить условия для отдыха и занятий спортом как для профессионалов, так и для начинающих. Планируется строительство новых гостиниц, ресторанов, подъемников, трасс для катания, а также модернизация существующей инфраструктуры.

«В инфраструктуру всесезонного курорта «Эльбрус» в ближайшие три года планируется направить более 14 миллиардов рублей. Кроме того, к 2030 году планируется увеличить турпоток в КБР до 2,5 млн человек в год»

– глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Ожидается, что благодаря вложениям в развитие инфраструктуры курорта «Эльбрус» условия для туристов и спортсменов значительно улучшатся. Увеличится количество комфортного жилья, возможностей для активного отдыха и тренировок. Это привлечет как любителей горнолыжного спорта, так и профессиональных спортсменов, что сделает курорт еще более популярным.

Развитие инфраструктуры курорта «Эльбрус» также откроет новые перспективы для туристической индустрии региона. Увеличение числа посетителей приведет к росту спроса на услуги различных предприятий, создание новых рабочих мест и развитию смежных отраслей экономики. Это позволит региону стать еще привлекательнее для инвесторов и туристов, способствуя его развитию.