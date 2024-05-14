НАТО соболезнует Ирану в связи с гибелью президента

Североатлантический союз выразил соболезнования гражданам Ирана после трагической смерти руководителя страны и других высокопоставленных лиц республики.

Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла опубликовала в своем аккаунте в соцсети "Х" слова соболезнования, которые она направила гражданам Ирана в связи с гибелью президента страны и других официальных лиц республики.

"Мы выражаем соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси, главы МИД Амира Абдоллахиана и других официальных лиц в катастрофе с вертолетом"

– Фарах Дахлалла

Вертолет, на борту которого, были руководитель ИРИ и ряд высокопоставленных чиновников, разбился накануне вечером в воскресенье недалеко от ирано-азербайджанской границы. Иранская делегация возвращалась из официального визита в Азербайджан, где вместе с лидером республики Ильхамом Алиевым открыла плотину на реке Араз.

Иранские СМИ сообщали, что из-за плохой погоды президентский борт совершил жесткую посадку в гористой местности.

В поисках вертолета было задействовало порядка двух тысяч человек. Машина была обнаружена спустя 16 часов спасательной операции. Все 9 человек, которые находились на борту, погибли.