Дагестан поможет Узбекистану с обувью

Обувная фабрика из Дагестана заинтересована в производстве обуви в Узбекистане. Компания проведет переговоры с коллегами из Узбекистана в конце мая.

Компания по производству обуви из Дагестана SERG заявила о готовности наладить изготовление своей продукции в Узбекистане.

Отмечается, что компания планирует приехать в Ташкент, где посетит выставку, а также проведет переговоры с коллегами из Узбекистана в конце мая.

Ранее представители фабрики встретились с членами торгово-промышленной палаты Дагестана. На переговорах было предложено наладить сотрудничество и перенести часть производства в страну из Средней Азии.

Стоит добавить, что фабрика SERG запустила свое производство в Махачкале в октябре 2021 года. Объем инвестиций составил 200 млн рублей.