Дагестан борется с нелегальной миграцией

Из Дагестана выдворят 14 нелегалов из Таджикистана. Они нарушили режим пребывания в России. С начала года из республики выдворили 329 мигрантов.

В Дагестане задержали 14 граждан Таджикистана, нарушивших режим пребывания в России, их выдворят из страны, пишет Управление по вопросам миграции МВД по республике.

Мигрантов поймали в Махачкале. Они проживали в заброшенном здании, в котором отсутствовали санитарные условия. У них также не было разрешения на работу.

В ведомстве также заявили, что у одной из задержанных в ходе медобследования нашли туберкулез. Суд постановил выдворить мигрантов из России.

Глава Управления Магомед Магомедов добавил, что с начала года из Дагестана выдворили 329 нелегальных мигрантов.