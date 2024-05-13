Вестник Кавказа

Дагестан борется с нелегальной миграцией

Дагестан борется с нелегальной миграцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из Дагестана выдворят 14 нелегалов из Таджикистана. Они нарушили режим пребывания в России. С начала года из республики выдворили 329 мигрантов.

В Дагестане задержали 14 граждан Таджикистана, нарушивших режим пребывания в России, их выдворят из страны, пишет Управление по вопросам миграции МВД по республике.

Мигрантов поймали в Махачкале. Они проживали в заброшенном здании, в котором отсутствовали санитарные условия. У них также не было разрешения на работу.

В ведомстве также заявили, что у одной из задержанных в ходе медобследования нашли туберкулез. Суд постановил выдворить мигрантов из России.

Глава Управления Магомед Магомедов добавил, что с начала года из Дагестана выдворили 329 нелегальных мигрантов.

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