Реформа контроля за мигрантами готовится в России – Колокольцев

Сфера миграции будет контролироваться иначе в России: МВД разрабатывает реформу, которая изменит действующую систему контроля за пребыванием мигрантов в РФ.

Российские власти готовятся реформировать сферу, связанную с трудовой миграцией, изменения анонсировал кандидат на пост главы МВД Владимир Колокольцев.

"Готовим реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами"

– Колокольцев

Политик подчеркнул, что ведомство, на кресло главы которого он претендует, занимается только контролем за пребыванием мигрантов на территории РФ.

Кандидат на пост министра добавил, что за последние три года российские законодатели приняли 30 законов, которые определяют правила пребывания иностранных граждан в России, большая часть – две трети – подготовило именно МВД.

Кандидат также предупредил об опасности, которую несет ксенофобия, направленная в том числе против мигрантов.

"В нашем стремлении упорядочить пребывание мигрантов, вывести как можно больше их из тени, нам нельзя впадать в крайность, нельзя допустить ксенофобии и необоснованных мер применительно к этим гражданам"

– Колокольцев

Он указал, что такие неверные шаги только сыграют на руку стратегическим противникам РФ, которые "спят и видят", чтобы спровоцировать в РФ кризис межнациональных отношений.